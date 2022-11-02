Американские музыканты выступили за запрет использования текстов песен как доказательств в судах

«В залах судов по всей Америке с тревожной частотой прокуроры используют творческое самовыражение артистов против них самих. Рэперы — рассказчики историй, создающие целые миры, населенные сложными персонажами, которые могут играть как героев, так и злодеев. Рэп-тексты, по сути, используются в качестве признаний, с помощью них пытаются криминализировать творчество и артистизм чернокожих», — говорится в письме. В документе говорится об обвинениях против Джеффри Ламара Уильямса (он же Young Thug) и других участников его звукозаписывающей компании Young Stoner Life.