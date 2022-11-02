Американские музыканты выступили за запрет использования текстов песен как доказательств в судах

Megan Thee Stallion, Coldplay, 50 Cent, Future, 21 Savage, Post Malone, Трэвис Скотт, Кристина Агилера, Джон Ледженд и другие американские исполнители подписали петицию с требованием запретить использование текстов композиций в качестве доказательств в судебном процессе. Об этом сообщает NME.
К открытому письму под названием «Art on Trial: Protect Black Art» («Искусство на суде: защитите черное искусство») также присоединились крупные лейблы (Warner, Sony и Universal) и платформы (Spotify , TikTok и YouTube Music). Документ был опубликован в изданиях The New York Times и The Atlanta Journal-Constitution.
Подписанты призвали прокуроров положить конец «расово направленной» практике использования рэп-текстов как доказательств на судебных процессах. Они обратились к законодателям на федеральном уровне и уровне штатов с просьбой ограничить использование музыкальных работ против обвиняемых.
«В залах судов по всей Америке с тревожной частотой прокуроры используют творческое самовыражение артистов против них самих. Рэперы — рассказчики историй, создающие целые миры, населенные сложными персонажами, которые могут играть как героев, так и злодеев. Рэп-тексты, по сути, используются в качестве признаний, с помощью них пытаются криминализировать творчество и артистизм чернокожих», — говорится в письме. В документе говорится об обвинениях против Джеффри Ламара Уильямса (он же Young Thug) и других участников его звукозаписывающей компании Young Stoner Life.
Ранее в этом году тексты песен Young Thug упоминались в обвинительном заключении: рэпера подозревают в причастности к преступной группировке и других правонарушениях, поскольку его лирика якобы свидетельствует о «явных действиях в составе банды». В текстах напарника Young Thug по лейблу Gunna усмотрели то же самое.
Young Thug и Gunna не признали себя виновными и по-прежнему остаются в тюрьме. В августе окружной прокурор округа Фултон заявила, что тексты песен рэперов будут и дальше использоваться в качестве доказательств.