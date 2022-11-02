ФАС вынесла предупреждение Ксении Собчак из‑за незаконной рекламы алкоголя в интернете

Отмечается, что Ксению Собчак признали виновной и предупреждение — это назначенное антимонопольной службой наказание. Оно было вынесено с учетом, что такое правонарушение Собчак совершила впервые. При повторных нарушениях может быть назначен штраф до 500 тыс. рублей.