ФАС вынесла предупреждение Ксении Собчак из‑за незаконной рекламы алкоголя в интернете

Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве вынесло предупреждение Ксении Собчак за рекламу алкоголя в интернете с нарушением законодательства. Об этом пишет РИА «Новости», в распоряжение которого попал соответствующий документ.
Согласно постановлению московского УФАС, Собчак выступила «распространителем рекламы игристого вина» на одном из ютьюб-каналов. О каком канале или ролике идет речь, не уточняется.
По закону о рекламе в России запрещается рекламировать алкоголь в интернете. Кроме того, любая соответствующая реклама должна содержать маркировку о вреде потребления спиртного. УФАС пришло к выводу, что действия Собчак подпадают под статью 14.3 КоАП («Нарушение законодательства о рекламе»).
Отмечается, что Ксению Собчак признали виновной и предупреждение — это назначенное антимонопольной службой наказание. Оно было вынесено с учетом, что такое правонарушение Собчак совершила впервые. При повторных нарушениях может быть назначен штраф до 500 тыс. рублей.
В течение 10 дней с момента вручения постановления УФАС или его копии Ксения Собчак имеет право обжаловать документ.