Реклама
Новости
ФАС вынесла предупреждение Ксении Собчак из‑за незаконной рекламы алкоголя в интернете
Виктория Шанина
Сегодня в 13:24

Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве вынесло предупреждение Ксении Собчак за рекламу алкоголя в интернете с нарушением законодательства. Об этом пишет РИА «Новости», в распоряжение которого попал соответствующий документ.

Согласно постановлению московского УФАС, Собчак выступила «распространителем рекламы игристого вина» на одном из ютьюб-каналов. О каком канале или ролике идет речь, не уточняется.

По закону о рекламе в России запрещается рекламировать алкоголь в интернете. Кроме того, любая соответствующая реклама должна содержать маркировку о вреде потребления спиртного. УФАС пришло к выводу, что действия Собчак подпадают под статью 14.3 КоАП («Нарушение законодательства о рекламе»).

Отмечается, что Ксению Собчак признали виновной и предупреждение — это назначенное антимонопольной службой наказание. Оно было вынесено с учетом, что такое правонарушение Собчак совершила впервые. При повторных нарушениях может быть назначен штраф до 500 тыс. рублей.

В течение 10 дней с момента вручения постановления УФАС или его копии Ксения Собчак имеет право обжаловать документ.

расскажите друзьям
теги
ФАС России
люди
Ксения Собчак
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»