Реклама
Новости
Производитель Jägermeister приостановил поставки ликера в Россию
Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:56

Немецкий производитель ликеров Jägermeister приостановил поставки продукции в Россию. Поставщики уже сообщили ресторанам о повышении цен на оставшуюся продукцию, передает РИА «Новости» со ссылкой на вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Сергея Миронова.

По его словам, большая часть иностранных брендов официально уходит из России, но практически все так или иначе возвращаются через другие компании. «Поэтому окончательного ухода Jägermeister не будет. Будет так же, как и с другими позициями, которые якобы ушли, но потом вернулись обратно», — добавил Миронов.

В письме российского дистрибьютора Jägermeister ГК «Руст» своим партнерам от 1 ноября говорится, что руководство предпринимает все возможное для восстановления полноценных поставок, выяснил «Коммерсант». По словам источника издания, владелец бренда приостановил поставки в Россию еще летом, а «Руст» распродавал остатки.

1 ноября ЕАН со ссылкой на представителя одной из компаний, которая поставляет алкоголь в несколько баров Екатеринбурга, сообщило об уходе Jägermeister с российского рынка. Однако «Руст» опроверг эту информацию, но подтвердил перебои с поставками.

16 сентября Минпромторг предложил внести алкогольные напитки в перечень параллельного импорта. Речь шла о виски, коньяке, игристом вине и шампанском известных брендов.

расскажите друзьям
теги
КоммерсантМинпромторг
люди
Сергей Миронов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»