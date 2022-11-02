Производитель Jägermeister приостановил поставки ликера в Россию

Немецкий производитель ликеров Jägermeister приостановил поставки продукции в Россию. Поставщики уже сообщили ресторанам о повышении цен на оставшуюся продукцию, передает РИА «Новости» со ссылкой на вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Сергея Миронова.
По его словам, большая часть иностранных брендов официально уходит из России, но практически все так или иначе возвращаются через другие компании. «Поэтому окончательного ухода Jägermeister не будет. Будет так же, как и с другими позициями, которые якобы ушли, но потом вернулись обратно», — добавил Миронов.
В письме российского дистрибьютора Jägermeister ГК «Руст» своим партнерам от 1 ноября говорится, что руководство предпринимает все возможное для восстановления полноценных поставок, выяснил «Коммерсант». По словам источника издания, владелец бренда приостановил поставки в Россию еще летом, а «Руст» распродавал остатки.
16 сентября Минпромторг предложил внести алкогольные напитки в перечень параллельного импорта. Речь шла о виски, коньяке, игристом вине и шампанском известных брендов.