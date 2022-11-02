Производитель Jägermeister приостановил поставки ликера в Россию

По его словам, большая часть иностранных брендов официально уходит из России, но практически все так или иначе возвращаются через другие компании. «Поэтому окончательного ухода Jägermeister не будет. Будет так же, как и с другими позициями, которые якобы ушли, но потом вернулись обратно», — добавил Миронов.