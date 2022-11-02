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Эмма Робертс и Джеффри Раш сыграют возлюбленных, которые стали целью наемных убийц
Виктория Шанина
Сегодня в 09:57

Американская актриса Эмма Робертс («Мы — Миллеры», «Королевы крика») и лауреат «Оскара» Джеффри Раш («Блеск», «Пираты Карибского моря») присоединились к актерскому составу боевика «Verona Spies». Об этом пишет Deadline.

Робертс сыграет Верону — наемницу, которой поручили соблазнить руководителя фармкомпании и украсть его формулу революционного препарата, который может изменить мир. Однако Верона влюбилась в него и решила не убивать. Вместо этого герои решают объединиться и бежать — они оба становятся целью наемных убийц. Гендиректора фармкомпании играет Раш.

Режиссером фильма выступит Фрэнк Корачи, наиболее известный по фильмам с Адамом Сэндлером в главных ролях («Клик: С пультом по жизни», «Смешанные», «Маменькин сыночек»), а также снявший ленту «Вокруг света за 80 дней».

Начало съемок запланировано на весну 2023 года. Другие подробности о картине, включая полный актерский состав, детали сюжета и дату выхода, будут известны позже.

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