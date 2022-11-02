Эмма Робертс и Джеффри Раш сыграют возлюбленных, которые стали целью наемных убийц

Робертс сыграет Верону — наемницу, которой поручили соблазнить руководителя фармкомпании и украсть его формулу революционного препарата, который может изменить мир. Однако Верона влюбилась в него и решила не убивать. Вместо этого герои решают объединиться и бежать — они оба становятся целью наемных убийц. Гендиректора фармкомпании играет Раш.