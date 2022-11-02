«Известия»: Gap решила полностью уйти из России

Все 11 магазинов бренда (десять в Москве и один в Петербурге) продолжают работать — вероятно, потому что часть арендных контрактов предусматривает уведомление об одностороннем разрыве с уведомлением за 3–6 месяцев или же выплату штрафа, уточнила Цветкова. При этом еще летом работали 23 магазина бренда, а теперь оставшиеся точки будут закрываться по мере распродажи старых товаров, добавил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.