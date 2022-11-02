«Известия»: Gap решила полностью уйти из России

Американская сеть магазинов одежды Gap полностью уйдет из России. Решение продиктовано не только российской спецоперацией на Украине, но и проблемами с выручкой до нее, передают «Известия» со ссылкой на участников рынка.
Gap планирует закрыть все свои магазины, рассказала директор консалтинговой компании Core.XP Надежда Цветкова. По словам президента Magic Group Александра Перемятова, марка не была популярна в России, поэтому «покупатели особенно сокрушаться не будут по поводу ухода».
Все 11 магазинов бренда (десять в Москве и один в Петербурге) продолжают работать — вероятно, потому что часть арендных контрактов предусматривает уведомление об одностороннем разрыве с уведомлением за 3–6 месяцев или же выплату штрафа, уточнила Цветкова. При этом еще летом работали 23 магазина бренда, а теперь оставшиеся точки будут закрываться по мере распродажи старых товаров, добавил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.
31 октября агентство Reuters уличило Gap в продолжении поставок товаров в Россию (1585 партий одежды стоимостью 5,2 млн долларов получили московские магазины с 11 марта по 16 июля), хотя 10 марта ретейлер объявил о приостановке ввоза своих вещей в страну. Компания в ответ заявила, что выполняла старые заказы, сделанные до марта.
Gap, как и другие иностранные компании, включая бренды одежды, официально заявила о выходе из российского рынка в марте на фоне боевых действий на Украине и трудностей с поставками, вызванными санкциями против России.