Мэрайя Керри выпустила книгу для детей «Принцесса Рождества». Она вдохновлена детством певицы

Керри отметила, что ей хотелось бы, чтобы «Принцесса Рождества» стала таким же знаковым произведением для праздничного сезона, каким стала ее песня «All I Want for Christmas Is You». В 2015 певица выпустила иллюстрированную книгу для детей со словами этой композиции, рисунки к ней она выполнила сама.