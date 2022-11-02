Мэрайя Керри выпустила книгу для детей «Принцесса Рождества». Она вдохновлена детством певицы

Для певицы «Принцесса Рождества» станет уже не первой книгой. В 2020 году Керри выпустила мемуары «The Meaning of Mariah Carey» — над ними она также работала вместе с Дэвис. В них артистка рассказала, что ее мать всегда старалась сделать Рождество памятным для детей, даже когда у семьи не было денег. Однажды она завернула в упаковочную бумагу апельсин, чтобы у Мэрайи был какой‑то подарок.