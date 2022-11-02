Мэрайя Керри выпустила книгу для детей «Принцесса Рождества». Она вдохновлена детством певицы

Американская певица Мэрайя Керри опубликовала книгу для детей под названием «Принцесса Рождества» («Christmas Princess») в соавторстве с Микаэлой Анджелой Дэвис. Об этом артистка сообщила в твиттере.
Книгу с иллюстрациями Фууджи Такаши можно найти в продаже с 1 ноября. Сочинение рассказывает о приключениях маленькой девочки Мэрайи — ее образ вдохновлен самой Керри.
«У маленькой Мэрайи мало что есть, и она не хочет многого, но существует одна вещь, о которой она мечтает — мирный и радостный праздничный сезон», — говорится в описании книги.
Согласно сюжету, героиня отправляется в «зимнее, чудесное пуешествие, которое в итоге откроет целительную силу ее голоса». С его помощью Мэрайя сможет распространить дух Рождества у себя дома, а затем — и по всему миру.
Для певицы «Принцесса Рождества» станет уже не первой книгой. В 2020 году Керри выпустила мемуары «The Meaning of Mariah Carey» — над ними она также работала вместе с Дэвис. В них артистка рассказала, что ее мать всегда старалась сделать Рождество памятным для детей, даже когда у семьи не было денег. Однажды она завернула в упаковочную бумагу апельсин, чтобы у Мэрайи был какой‑то подарок.
Керри отметила, что ей хотелось бы, чтобы «Принцесса Рождества» стала таким же знаковым произведением для праздничного сезона, каким стала ее песня «All I Want for Christmas Is You». В 2015 певица выпустила иллюстрированную книгу для детей со словами этой композиции, рисунки к ней она выполнила сама.