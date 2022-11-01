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Warner Bros. опубликовал трейлер «A Christmas Story Christmas» — сиквела «Рождественской истории»
Юлия Онодэра
Сегодня в 00:19

На ютьюб-канале Warner Bros. Pictures опубликовали полноценный трейлер «A Christmas Story Christmas» — сиквела классической праздничной ленты «Рождественская история» 1983 года. Фильм выйдет на стрим-сервисе HBO Max 17 ноября.

Он расскажет о возвращении главного героя франшизы Ральфи Паркера на улицу Кливленд, где он провел детство. В новой ленте Ральфи привезет в родные места своих детей.

Герой встретится с друзьями, известными зрителями по «Рождественской истории», и попытается устроить для близких волшебное Рождество. Однако повторить семейные традиции, которым следовал ушедший отец Ральфи, окажется не так просто.

Трейлер показывает множество комических моментов, с которыми столкнется Ральфи, его семья и старые приятели. Придумали их режиссер Клей Кейтис («Рождественские хроники» и сценарист Ник Шенк («Наркокурьер», «Гран Торино», «Мужские слезы»).

В комедии снялись Питер Биллингсли (он же играл Ральфи в оригинальной картине), Эринн Хейс (исполнила роль жены Ральфи), Джулианна Лейн, Ривер Дрош, Зак Уорд, Марк Арнольд, Скотт Шварц, Р.-Д.Робб, Иэн Петрелла, Дэвис Мерфи и Джули Хагерти.

Спродюсировали картину Ирвин Звиллинг, Марк Тоберофф, Кейл Бойтер, Джей Ашенфелтер, Винс Фо, Майк Дрейк, Питер Додд. Биллингсли и Шенк также участвовали в продюсировании.

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