Эмиль Хирш сыграет культового грабителя 30-х годов в фильме «Красавчик Флойд»

«Это будет гангстерский фильм, не похожий ни на один другой, поскольку Чарльз Флойд был единственным в своем роде. Его история не просто вне времени, она обращается ко многим людям в современной Америке, которые все еще страдают и отчаянно ищут выход. Не могу дождаться нашего сотрудничества с актерами и всей командой и создания культовых персонажей, захватывающего экшна, потрясающей визульной составляющей и сцен, которые можно будет пересматривать. Для меня, больгого поклонника криминальных фильмов, от Говарда Хоукса до Мартина Скорсезе и Майкла Манна, этот проект — воплощение мечтаний»

К. Эшер Левин Режиссер фильма