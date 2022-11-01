Эмиль Хирш сыграет культового грабителя 30-х годов в фильме «Красавчик Флойд»

Американское издание Deadline рассказало об актерском составе фильма «Хорошая сторона плохого человека» — байопика легендарного грабителя банков Чарльза Флойда, ставшего знаменитым в 1930-х годах.
Картину снимет К. Эшер Левин, известный по «Американским жиголо» и «Подкопу». Он пригласил на главную роль Эмиля Хирша («В диких условиях», «Демон внутри»), с которым работал на съемках «Подкопа». Сценарий ленты написал Чарли Гласс.
«Хорошая сторона плохого человека» расскажет о бедном подростке из фермерской семьи, который стал одним из самых опасных преступников времен Великой Депрессии. Фильм поведает об охоте ФБР на «Красавчика», как тогда называли Чарльза Флойда.
Среди действующих лиц будут близкие грабителя, которые верили, что Флойд — новый Робин Гуд, помогающим страдающим от нищеты фермерам. Супругу преступника Руби в картине сыграет Эшли Бенсон («Милые обманщицы»).
Также в ленте примут участие Томас Джейн (он сыграет детектива Мелфина Пурвиса), Харви Кейтел, Шон Хатоси, Лера Абова и Оливер Купер. Съемки картины начались 1 ноября в Санта-Фе, штат Нью-Мексико.
Левин выступает не только режиссером, но и продюсером байопика. Кроме него, в продюсерский состав фильма входят Гласс, Джейн, Габриэль Смит Алмагор, Брайан Кац, Томас Замбек, Кортни Лорен Пенн, Дэниел С. Каммингс, Харрис Тулчин, Эмануэль Моретти, Райан Баэтенс, Ли Брода, Али Джазайери и Вивиана Заррагойтиа.