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Уполномоченная по правам человека предложила выдавать россиянам паспорта в консульствах за рубежом
Юлия Онодэра
Сегодня в 21:53

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова предложила правительству выдавать россиянам паспорта в консульствах за рубежом. Об этом политическая деятельница написала в своем телеграм-канале.

Омбудсмен заявила, что «из‑за беспрецедентного давления коллективного Запада на Россию ставятся под удар права наших граждан — на свободу передвижения, свободу предпринимательской деятельности, право собственности».

Количество обращений от россиян, живущих за границей, увеличилось с начала года в пять раз, сказала Москалькова. Она отметила, что в связи с этим омбудсменам небходимы «новые внешние площадки» для взаимодействия.

Москалькова рекомендовала властям не только разрешить получать паспорта за пределами России, но и поднять «вопрос о признании гражданами детей, родившихся в смешанных браках без согласия одной из половин семьи».

По данным ООН, в 2021 году за границей проживали около 11 млн граждан России. Россия занимает третье место по миграции граждан в мире. После начала спецоперации на территории Украины россияне стали активно уезжать из страны, в частности, в Грузию и Казахстан.

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ООН
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Татьяна Москалькова
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