Уполномоченная по правам человека предложила выдавать россиянам паспорта в консульствах за рубежом

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова предложила правительству выдавать россиянам паспорта в консульствах за рубежом. Об этом политическая деятельница написала в своем телеграм-канале.
Омбудсмен заявила, что «из‑за беспрецедентного давления коллективного Запада на Россию ставятся под удар права наших граждан — на свободу передвижения, свободу предпринимательской деятельности, право собственности».
Количество обращений от россиян, живущих за границей, увеличилось с начала года в пять раз, сказала Москалькова. Она отметила, что в связи с этим омбудсменам небходимы «новые внешние площадки» для взаимодействия.
Москалькова рекомендовала властям не только разрешить получать паспорта за пределами России, но и поднять «вопрос о признании гражданами детей, родившихся в смешанных браках без согласия одной из половин семьи».