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Ikea подаст в суд на разработчика игр, который выпустил хоррор-игру о выживании в магазине мебели
Юлия Онодэра
Сегодня в 20:50

Ikea подаст в суд на британского разработчика игр Джейкоба Шоу, который выпустил хоррор-игру The Store is Closed о выживании в магазине мебели. Об этом сообщил Kotaku.

Представители сети посчитали, что Шоу вдохновил на создание игры один из магазинов бренда. Однако сюжет игры, как утверждают в Ikea, негативно отражается на имидже компании.

Кроме того, Шоу не запрашивал разрешение на использование образа Ikea и товарных знаков сети. Ретейлер заявил, что дал разработчику 10 дней на то, чтобы устранить элементы, которые приводят к ассоциации Ikea с «бесконечным магазином» из игры.

В частности, юристы Ikea потребовали, чтобы Шоу избавился от сине-желтой выставки магазина, его скандинавского названия, изменил форму здания, похожего на коробку, отредактировал одежду сотрудников магазина, а также дизайн вывесок и мебели.

Шоу не согласен с претензиями бренда. Он заявил, что использовал в игре стандартный набор мебели, который может появиться в любой игре. Однако разработчик склонен пойти на встречу Ikea, чтобы избежать судебной тяжбы.

Ни в описании The Store is Closed, ни в каком‑либо рекламном материале не упоминалась Ikea, отметили в Kotaku. Издание сообщило, что магазин, где разворачивается действие игры, показался похожим на Ikea журналистам. Именно они написали о сходстве точек продаж.

Сама игра пока не появилась в продаже, ее релиз запланирован на 2024 год.

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