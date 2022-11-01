Ikea подаст в суд на разработчика игр, который выпустил хоррор-игру о выживании в магазине мебели

Кроме того, Шоу не запрашивал разрешение на использование образа Ikea и товарных знаков сети. Ретейлер заявил, что дал разработчику 10 дней на то, чтобы устранить элементы, которые приводят к ассоциации Ikea с «бесконечным магазином» из игры.