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Netflix отменил сериал «Судьба: Сага Винкс»
Дарья Мельникова
Сегодня в 21:20

Netflix принял решение отменить сериал «Судьба: Сага Винкс» после двух сезонов. Об этом сообщает Deadline.

«Я так горжусь всеми, кто работал над сериалом, и так рад, что нам удалось рассказать те истории, которые мы сделали. Наши актеры и съемочная группа приложили массу усилий, чтобы создать этот мир и этих персонажей. Я благодарен каждому из них и всем вам, что вы смотрели сериал. Это были удивительные четыре года. Надеюсь, мы еще встретимся в будущем», — написал в своих соцсетях шоураннер Брайан Янг.

Сериал рассказывает о взрослении пяти фей, которые учатся в волшебной школе Алфее. Во втором сезоне школой начинает руководить директриса Розалинда. Когда феи начинают пропадать по ночам, Блум и ее подруги обнаруживают опасную угрозу, которую им предстоит остановить для сохранения всего потустороннего мира.

В проекте снимались Абигейл Коуэн, Ханна ван дер Вестхейзен, Прешес Мустафа, Элиот Солт и Элиша Эпплбаум.

Первый сезон сериала вышел в январе 2021 года, а премьера второго состоялась в сентябре.

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Брайан Янг
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