Netflix отменил сериал «Судьба: Сага Винкс»

«Я так горжусь всеми, кто работал над сериалом, и так рад, что нам удалось рассказать те истории, которые мы сделали. Наши актеры и съемочная группа приложили массу усилий, чтобы создать этот мир и этих персонажей. Я благодарен каждому из них и всем вам, что вы смотрели сериал. Это были удивительные четыре года. Надеюсь, мы еще встретимся в будущем», — написал в своих соцсетях шоураннер Брайан Янг.