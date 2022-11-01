Netflix отменил сериал «Судьба: Сага Винкс»

«Я так горжусь всеми, кто работал над сериалом, и так рад, что нам удалось рассказать те истории, которые мы сделали. Наши актеры и съемочная группа приложили массу усилий, чтобы создать этот мир и этих персонажей. Я благодарен каждому из них и всем вам, что вы смотрели сериал. Это были удивительные четыре года. Надеюсь, мы еще встретимся в будущем», — написал в своих соцсетях шоураннер Брайан Янг.
Сериал рассказывает о взрослении пяти фей, которые учатся в волшебной школе Алфее. Во втором сезоне школой начинает руководить директриса Розалинда. Когда феи начинают пропадать по ночам, Блум и ее подруги обнаруживают опасную угрозу, которую им предстоит остановить для сохранения всего потустороннего мира.
В проекте снимались Абигейл Коуэн, Ханна ван дер Вестхейзен, Прешес Мустафа, Элиот Солт и Элиша Эпплбаум.
Первый сезон сериала вышел в январе 2021 года, а премьера второго состоялась в сентябре.