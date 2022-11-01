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Полотно Тулуз-Лотрека «Клоун» залили искусственной кровью в Старой национальной галерее в Берлине
Денис Ламехов
Сегодня в 20:07

Картину «Клоун» французского постимпрессиониста Анри де Тулуз-Лотрека залили искусственной кровью в Старой национальной галерее в Берлине. Об этом сообщает ArtNews.

Полиция задержала участника акции, который, помимо использования фальшивой крови, приклеил себя к стене рядом с полотном. Его мотивы на данный момент неизвестны, состояние работы изучают реставраторы. Президент Фонда прусского культурного наследия Герман Парцингер заявил, что она существенно не пострадала.

Он добавил: «Я шокирован еще одной бессмысленной атакой на искусство. В данном случае ее невозможно с уверенностью отнести к деятельности какой‑либо конкретной группы климатических активистов».

Инцидент напоминает недавние акции сторонников движений Just Stop Oil и Letzte Generation. Первые залили томатным соком полотно «Подсолнухи» Винсента Ван Гога в Национальной галерее в Лондоне и метнули торт в восковую фигуру Карла III в Музее мадам Тюссо.

Вторые облили картофельным пюре картину Клода Моне из серии «Стога» в потсдамском Музее Барберини и приклеили руки к скелету динозавра в Музее естествознания в Берлине. Последняя акция прошла в один день с атакой на работу Тулуз-Лотрека.

«Подсолнухи» и «Стога» не пострадали — они были закрыты защитными стеклами. О состоянии фигуры и скелета не сообщалось. Полиция возбудила ряд уголовных дел.

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