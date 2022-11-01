Полотно Тулуз-Лотрека «Клоун» залили искусственной кровью в Старой национальной галерее в Берлине

Вторые облили картофельным пюре картину Клода Моне из серии «Стога» в потсдамском Музее Барберини и приклеили руки к скелету динозавра в Музее естествознания в Берлине. Последняя акция прошла в один день с атакой на работу Тулуз-Лотрека.