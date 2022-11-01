«Амплифер» закрывается. Сервис перестанет работать 20 декабря

SMM-сервис «Амплифер», позволяющий откладывать посты для публикации в соцсетях, закроется в декабре. Об этом компания сообщила в письме, разосланном своим пользователям, и в своем телеграм-канале.
По словам команды сервиса, на развитие проекта «в текущих условиях нет ресурсов». О конкретных причинах, из‑за которых «Амплифер» закрывается, не говорится.
Регистрацию новых пользователей закроют 7 ноября. «Амплифер» у аккаунтов с подпиской будет работать до 20 декабря. После этого серверы будут отключены, поддержка сервиса прекратится.
Действующим пользователям придет письмо с инструкциями на электронную почту, к которой привязан платный аккаунт. За подписки, оплаченные дольше, чем до 20 декабря, вернут деньги.
«Понимаем, что это решение вызовет смятение, много вопросов и непонимание того, что будет происходить дальше», — заявили в компании. Записи, опубликованные через «Амплифер», останутся, с партнерами из соцсетей ведутся переговоры насчет сохранения публикаций в будущем.
С помощью «Амплифера» можно выкладывать записи в большинстве известных соцсетей, а также собирать статистику. Изначально сервис задумывался для продвижения музыкантов и публичных людей, но в 2014 году стал сервисом аналитики и публикаций в соцсетях для всех.