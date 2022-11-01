«Амплифер» закрывается. Сервис перестанет работать 20 декабря

С помощью «Амплифера» можно выкладывать записи в большинстве известных соцсетей, а также собирать статистику. Изначально сервис задумывался для продвижения музыкантов и публичных людей, но в 2014 году стал сервисом аналитики и публикаций в соцсетях для всех.