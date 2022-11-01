Состоялась премьера документального сериала «История финансов России»

«Финансы –– это тонкая материя, с которой надо обращаться очень аккуратно. Надо найти золотую середину, точно дозированное лекарство, которое не может быть больше положенного, а если меньше –– то не сработает», –– подчеркивает министр финансов Антон Силуанов.