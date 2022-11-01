В онлайн-кинотеатре Start состоялась премьера документального сериала «История финансов России» — о становлении российской финансовой системы.
На экране перед зрителями развернется историческая ретроспектива от первого упоминания казны в 1328 году и формирования первого бюджета в 1908-м до создания национальной платежной системы и разработки цифрового рубля.
В проекте главные фигуры современного финансового истеблишмента проанализируют перемены, с которыми столкнулась Россия за последние два года.
Среди них — министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, председатель госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, мэр Москвы Сергей Собянин, президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф и другие.
«Финансы –– это тонкая материя, с которой надо обращаться очень аккуратно. Надо найти золотую середину, точно дозированное лекарство, которое не может быть больше положенного, а если меньше –– то не сработает», –– подчеркивает министр финансов Антон Силуанов.
Режиссером проекта выступил Андрей Зенин, а авторами сценария — Алексей Боков, Серик Бейсеу и Лана Самарина.