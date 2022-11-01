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«Алиса» презентует новый альбом на концертах в Москве и Петербурге
Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:47

Рок-группа «Алиса» презентует свой новый, уже 22-й альбом «Дудка» на концертах в Москве и Петербурге 11 и 19 ноября соответственно. Купить билеты можно здесь.

«„Дудка“ — обманчивая легкость, ложная веселость. Если произнести это слово вслух, станет очевидной отрывистая, бескомпромиссная жесткость, „упоение в бою“, то самое — „у темной бездны на краю“», — описывают пластинку музыканты.

«Алиса» называет грядущий концерт возвращением после отмен и переносов, с которыми пришлось столкнуться из‑за пандемии.

11 ноября, в 20.00, запланирован концерт в московском Adrenaline Stadium. 19 ноября, в 19.00, шоу состоится в петербургском СК «Юбилейный».

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