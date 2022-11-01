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Шоураннер «Ганнибала» Брайан Фуллер снимет сериал по «Пятнице, 13-е» для A24
Дарья Мельникова
Сегодня в 16:07

Онлайн-кинотеатр Peacock заказал сериал под названием «Хрустальное озеро», который станет приквелом к «Пятнице 13-е». Об этом сообщает Variety.

Точные детали сюжета пока держатся в секрете. Его производством займется NBC совместно с кинокомпанией A24.

Сценаристом проекта выступит Брайан Фуллер. Он же станет шоураннером и исполнительным продюсером. Вместе с ним над проектом будет работать автор оригинального фильма франшизы Виктор Миллер.

Фуллер наиболее известен как шоураннер и соавтор таких сериалов, как «Ганнибал», «Мертвые до востребования», «Мертвые как я», «Американские боги» и «Звездный путь: Дискавери»

«Я открыл для себя „Пятницу 13-е“ на страницах журнала Famous Monsters, когда мне было 10 лет, и с тех пор не перестаю думать об этой истории. Когда дело доходит до ужасов, A24 поднимает планку и раздвигает рамки, и я очень рад, что буду исследовать лагерь „Хрустальное озеро“ под их знаменем», — сказал Фуллер.

Оригинальная «Пятница 13-е» вышла на экраны в 1980 году. Сюжет рассказывает о ребенке Джейсоне, утонувшем в лагере «Хрустальное озеро». Его смерть заставляет мать Памелу отомстить вожатым, которых она винит в смерти сына.

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Брайан Фуллер
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