Шоураннер «Ганнибала» Брайан Фуллер снимет сериал по «Пятнице, 13-е» для A24

«Я открыл для себя „Пятницу 13-е“ на страницах журнала Famous Monsters, когда мне было 10 лет, и с тех пор не перестаю думать об этой истории. Когда дело доходит до ужасов, A24 поднимает планку и раздвигает рамки, и я очень рад, что буду исследовать лагерь „Хрустальное озеро“ под их знаменем», — сказал Фуллер.