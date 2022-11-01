Речь идет о статьях «За ненасильственное сопротивление гражданского населения Украины в ходе вторжения России» и «Оценка вторжения России на Украину». Прокуратура потребовала Wikimedia удалить их, но этого не произошло. Тогда Роскомнадзор составил в отношении организации протокол об административном правонарушении (ч. 2 ст. 13.41 КоАП).