Мировой судья в Таганском районе Москвы оштрафовал некоммерческую благотворительную организацию Wikimedia, поддерживающую «Википедию», на 2 млн рублей за отказ удалить материалы о российской спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебный участок.
Речь идет о статьях «За ненасильственное сопротивление гражданского населения Украины в ходе вторжения России» и «Оценка вторжения России на Украину». Прокуратура потребовала Wikimedia удалить их, но этого не произошло. Тогда Роскомнадзор составил в отношении организации протокол об административном правонарушении (ч. 2 ст. 13.41 КоАП).
В двух материалах ведомства усмотрели распространение недостоверных сведений о российской спецоперации на Украине.
26 апреля Wikimedia оштрафовали на 3 млн рублей за семь статей «Википедии» о российской спецоперации, а также на 2 млн за материалы о дымном и бездымном порохе.
Тогда представители Wikimedia подмечали несколько процессуальных нарушений в протоколах и подчеркивали, что требование удалить статьи необоснованно, достаточно добавить в них противоположную точку зрения, что соответствует принципам свободы слова.