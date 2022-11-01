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«Википедию» вновь оштрафовали. В этот раз — на 2 млн рублей за неудаление статей о спецоперации
Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:56

Мировой судья в Таганском районе Москвы оштрафовал некоммерческую благотворительную организацию Wikimedia, поддерживающую «Википедию», на 2 млн рублей за отказ удалить материалы о российской спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебный участок.

Речь идет о статьях «За ненасильственное сопротивление гражданского населения Украины в ходе вторжения России» и «Оценка вторжения России на Украину». Прокуратура потребовала Wikimedia удалить их, но этого не произошло. Тогда Роскомнадзор составил в отношении организации протокол об административном правонарушении (ч. 2 ст. 13.41 КоАП).

В двух материалах ведомства усмотрели распространение недостоверных сведений о российской спецоперации на Украине.

26 апреля Wikimedia оштрафовали на 3 млн рублей за семь статей «Википедии» о российской спецоперации, а также на 2 млн за материалы о дымном и бездымном порохе.

Тогда представители Wikimedia подмечали несколько процессуальных нарушений в протоколах и подчеркивали, что требование удалить статьи необоснованно, достаточно добавить в них противоположную точку зрения, что соответствует принципам свободы слова.

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