Совет блогеров отделится от Совфеда и станет самостоятельной общественной организацией

Совет блогеров при Госдуме и Совете Федерации, обратившийся к российскому президенту с просьбой разблокировать Instagram* и Facebook*, отделится и зарегистрирует собственную общественную организацию. Об этом изданию «Подъем» сообщила основатель совета Валерия Рытвина.
Она рассказала, что сотрудничество с Совфедом началось два года назад, совет блогеров проводил опросы, предлагал инициативы по регулированию сферы блогеров и проводил благотворительные акции. Валентина Матвиенко озвучивала результаты опросов на заседании экспертного совета в Кремле.
Рытвина выразила сожаление, что «курирующий госорган» не оказал совету поддержки. При этом она отметила, что полное название совета действительно звучит не как «Совет блогеров при СФ» — это медийное наименование организации.
После обращения к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву в Совфеде заявили, что такого органа — совета блогеров — не существует. «В целом заявление СФ направлено на то, чтобы дистанцироваться от нашей инициативы, которая не исходит от них, и исключить репутационные риски для госоргана», — считает Рытвина.
1 ноября совет блогеров обратился к руководству РФ с просьбой пересмотреть решение о блокировке соцсетей Instagram* и Facebook*. Авторы обращения уверены, что ограничение доступа к соцсетям имеет негативные последствия как для российских блогеров, так и для всей страны, — Россия теряет позиции в информационной войне. В Совфеде уверены, что сервисы по-прежнему представляют угрозу национальной безопасности.
* Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность и деятельность ее сервисов в стране запрещена.