Совет блогеров отделится от Совфеда и станет самостоятельной общественной организацией

После обращения к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву в Совфеде заявили, что такого органа — совета блогеров — не существует. «В целом заявление СФ направлено на то, чтобы дистанцироваться от нашей инициативы, которая не исходит от них, и исключить репутационные риски для госоргана», — считает Рытвина.