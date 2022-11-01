Пост Тинькова об отказе от российского гражданства исчез из инстаграма*

Пост в инстаграме* Олега Тинькова, в котором предприниматель заявил об отказе от российского гражданства, исчез. Предприниматель винит во всем «путинских тролей».
Некоторые СМИ ранее писали, что Тиньков якобы удалил свой пост. По его словам, соцсеть скрыла запись, вероятно, после массовых жалоб.
Также Тиньков объявил о начале процесса отзыва своего бренда из банка, названного его фамилией. »«Когда меня отключали от емейлов и банка Оливер Хьюз и Станислав Близнюк в марте, после их звонка в Администрацию Президента, они мне объяснили, что их заставили меня «изолировать» и сменить имя, тк ассоциируется с врагом народа», — рассказал бизнесмен.
Он предложил переименовать банк в «Потанин-Банк». В конце апреля семья Тинькова продала свою 35-процентную долю в TCS Group инвестиционной компании «Интеррос» Владимира Потанина.
Тиньков считает, что нынешнее руководство «Тинькофф Банка» справляется со своей работой «херово», но предприниматель видит в этом пользу.
Тиньков решил отказаться от гражданства России для того, чтобы не ассоциироваться с российским руководством. «Я хочу это все развидеть, особенно после того, что мне пришлось пережить последние 3 года», — написал он, перед этим описав свое недовольство.
Ранее Тиньков резко раскритиковал российскую военную операцию на Украине. В этот раз он сделал то же самое.
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.