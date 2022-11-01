Пост Тинькова об отказе от российского гражданства исчез из инстаграма*

Также Тиньков объявил о начале процесса отзыва своего бренда из банка, названного его фамилией. »«Когда меня отключали от емейлов и банка Оливер Хьюз и Станислав Близнюк в марте, после их звонка в Администрацию Президента, они мне объяснили, что их заставили меня «изолировать» и сменить имя, тк ассоциируется с врагом народа», — рассказал бизнесмен.