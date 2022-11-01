«Дочка» Hyundai может построить собственный завод на месте производства General Motors

Российская «дочка» Hyundai, компания «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР), получила разрешение на строительство на бывшем заводе General Motors, расположенном в петербургском поселке Шушары. Об этом сообщает издание «Деловой Петербург», в распоряжение которого попал документ.
Разрешение позволяет построить производственное здание на участке площадью 940 тыс. квадратных метров. На этой территории планируется возвести одноэтажное здание площадью 47,2 тыс. квадратных метров и высотой 9,3 метров. Срок действия разрешения — до 12 мая 2024 года.
Эту площадь компания «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР) выкупила еще в 2020 году и планировала инвестировать 36 млрд. По данным «Делового Петербурга», эта сумма должна была пойти на реконструкцию существующих цехов и строительство новых корпусов, там планировалось выпускать три новые модели: Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage. Весной 2022 года этот проект был приостановлен на неопределенный срок.
На севере Петербурга у Hyundai уже есть действующее предприятие — завод мощностью 220 тыс. автомобилей в год. Там выпускаются модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio. Производство на нем было приостановлено в марте 2022 года из‑за проблем с поставками комплектующих на фоне спецоперации и антироссийских санкций.