«Дочка» Hyundai может построить собственный завод на месте производства General Motors

Эту площадь компания «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР) выкупила еще в 2020 году и планировала инвестировать 36 млрд. По данным «Делового Петербурга», эта сумма должна была пойти на реконструкцию существующих цехов и строительство новых корпусов, там планировалось выпускать три новые модели: Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage. Весной 2022 года этот проект был приостановлен на неопределенный срок.