Владимиру Завьялову кажется, что Yeah Yeah Yeahs решили оставить в прошлом присущие им дерзости, жесткости и колкости. По его мнению, с музыкой из «Cool It Down» можно обставлять комнату икеевской мебелью озвучить им магазин дизайнерской одежды.