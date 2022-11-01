Американская инди-рок-группа Yeah Yeah Yeahs выпустила клип на песню «Wolf» из своего нового альбома. В главной роли снялась актриса Брит Лоуэр, известная по сериалу Apple TV+ «Разделение».
По сюжету героиня Лоуэр, которой не хватает внимания со стороны мужа, решает сбежать в дикую природу. Проводником, вытащившим ее из заточения, становится синяя птичка, которой окажется солистка группы Карен О.
Карен призналась, что все музыканты были «вне себя от волнения», когда режиссер Элли Авиталь выбрала Лоуэр для главной роли. В итоге результат всем понравился.
Пятый альбом группы Yeah Yeah Yeahs и первый за девять лет после «Mosquito» группа выпустила месяц назад. Пластинка получила название «Cool It Down».
Владимиру Завьялову кажется, что Yeah Yeah Yeahs решили оставить в прошлом присущие им дерзости, жесткости и колкости. По его мнению, с музыкой из «Cool It Down» можно обставлять комнату икеевской мебелью озвучить им магазин дизайнерской одежды.