Совет блогеров при Совфеде попросил Путина разблокировать Instagram и Facebook*

«К сожалению, отечественные социальные сети не обладают такой популярностью у российских пользователей и тем более у иностранных граждан. Поэтому даже спустя более чем полгода после блокировки они не стали равноценной и эффективной заменой запрещенным сетям», — пишут блогеры в своем обращении.