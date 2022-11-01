Совет блогеров при Совфеде попросил Путина разблокировать Instagram и Facebook*

Совет блогеров при Совете Федерации обратился к президенту Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву с просьбой пересмотреть решение о блокировке соцсетей Instagram и Facebook* в России. Об этом пишут «Ведомости».
Авторы обращения уверены, что ограничение доступа к соцсетям имеет негативные последствия как для российских блогеров, так и для всей страны.
«Россия утратила эффективный канал для формирования позитивного имиджа страны, а российские пользователи — возможность создавать контент, направленный на отстаивание интересов страны», — говорится в письме совета блогеров.
По этой причине, считают блогеры, Россия теряет позиции в информационной войне в период проведения спецоперации на Украине.
«К сожалению, отечественные социальные сети не обладают такой популярностью у российских пользователей и тем более у иностранных граждан. Поэтому даже спустя более чем полгода после блокировки они не стали равноценной и эффективной заменой запрещенным сетям», — пишут блогеры в своем обращении.
Они также отмечают, что многие пользователи для обхода блокировок используют VPN-сервисы. Но большинство из них могут представлять угрозу для персональных данных — некоторые провайдеры зарабатывают на недобросовестной торговле этими данными, например историей просмотров и IP-адресами.
Члены совета блогеров провели опрос, по итогам которого выяснилось, что из‑за блокировки Instagram и Facebook около 12,6 млн россиян потеряли возможность вести предпринимательскую деятельность в соцсетях. Для некоторых, например самозанятых женщин в декрете, это был единственный источник дохода.
В обращении также указано, что блогеры активно используют Instagram и Facebook для благотворительных сборов. Один из них, который был проведен в июле — августе, позволил собрать 10,8 млн рублей на школьные принадлежности и теплую одежду школьникам Донбасса.
Глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала заявление совета блогеров. По ее словам, обращение к Владимиру Путину о разблокировке Facebook и Instagram подано несуществующим органом, а сервисы по-прежнему представляют угрозу национальной безопасности страны.
* Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность и деятельность ее сервисов в стране запрещена.