Бенджамин Клементин выпустил альбом «And I Have Been»

Британский музыкант Бенджамин Клементин опубликовал альбом «And I Have Been», продолжающий пластинку «I Tell a Fly» 2017 года. Послушать его на разных музыкальных стримингах можно здесь.
В альбоме 12 композиций, в том числе ранее выпущенные «Genesis» и «Delighted» — на них музыкант ранее выкладывал клипы. Клементин рассказывал, что задумал «And I Have Been» во время пандемии коронавируса.
Музыкант самостоятельно написал, исполнил, спродюсировал и свел все треки.
Это третья полноформатная пластинка артиста. Следующий релиз готовится уже на следующий год.
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