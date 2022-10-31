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Бенджамин Клементин выпустил альбом «And I Have Been»
Рустам Абдуллин
Вчера в 23:04

Британский музыкант Бенджамин Клементин опубликовал альбом «And I Have Been», продолжающий пластинку «I Tell a Fly» 2017 года. Послушать его на разных музыкальных стримингах можно здесь.

В альбоме 12 композиций, в том числе ранее выпущенные «Genesis» и «Delighted» — на них музыкант ранее выкладывал клипы. Клементин рассказывал, что задумал «And I Have Been» во время пандемии коронавируса.

Музыкант самостоятельно написал, исполнил, спродюсировал и свел все треки.

Это третья полноформатная пластинка артиста. Следующий релиз готовится уже на следующий год.

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