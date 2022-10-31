Олег Тиньков отказался от российского гражданства

Предприниматель Олег Тиньков отказывается от российского гражданства. Он опубликовал фотографию заявления от 26 октября в своем инстаграме*.
Тиньков решил отказаться от гражданства страны для того, чтобы не ассоциироваться с российским руководством. «Я хочу это все „развидеть“, особенно после того, что мне пришлось пережить последние 3 года», — написал он, перед этим описав свое недовольство.
«Я патриот России больше, чем вы, так как вы болтаете, а я делал и делаю. Я — герой России, настоящий, а не эти», — заявил Тиньков, обращаясь к «псевдо-патриотам». Он понадеялся, что другие российские бизнесмены «последуют» за ним.
В апреле Тиньков резко раскритиковал российскую военную операцию на Украине. В конце того же месяца его семья продала свою 35-процентную долю в TCS Group инвестиционной компании «Интеррос» Владимира Потанина.
По словам бизнесмена, пойти на такую сделку его вынудили представители Кремля, которые угрожали банку национализацией. Тиньков сказал, что получил от продажи доли лишь 3% от ее рыночной цены.
Незадолго до Тинькова стало известно, что от российского гражданства отказался основатель финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский. Ранее от паспорта России отказались и другие бизнесмены.
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.