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Telegram забрал у пользователей премиум-подписки, полученные с помощью уязвимости
Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:56

Мессенджер Telegram отменил премиум-подписки пользователям, которые купили их по низкой цене с помощью уязвимости. На это обратил внимание «Код Дурова».

Пользователи обнаружили уязвимость в Telegram, которая позволяла дарить подписки бесплатно. Они принялись продавать их по сниженной цене: на пике популярности в начале внедрения подписки можно было купить премиум на один год за 100 рублей, добавил телеграм-канал.

Продавцы подписок оформляли бота так, чтобы ввести в заблуждение покупателей и навести путаницу с официальным ботом. «Код Дурова» анонсировал материал, который в подробностях расскажет о махинации.

31 октября пользователи, купившие премиум-подписку, начали получать сообщения об отмене их действия.

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