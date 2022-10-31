Telegram забрал у пользователей премиум-подписки, полученные с помощью уязвимости

Мессенджер Telegram отменил премиум-подписки пользователям, которые купили их по низкой цене с помощью уязвимости. На это обратил внимание «Код Дурова».
Пользователи обнаружили уязвимость в Telegram, которая позволяла дарить подписки бесплатно. Они принялись продавать их по сниженной цене: на пике популярности в начале внедрения подписки можно было купить премиум на один год за 100 рублей, добавил телеграм-канал.
Продавцы подписок оформляли бота так, чтобы ввести в заблуждение покупателей и навести путаницу с официальным ботом. «Код Дурова» анонсировал материал, который в подробностях расскажет о махинации.
31 октября пользователи, купившие премиум-подписку, начали получать сообщения об отмене их действия.
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям