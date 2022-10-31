Telegram забрал у пользователей премиум-подписки, полученные с помощью уязвимости

Пользователи обнаружили уязвимость в Telegram, которая позволяла дарить подписки бесплатно. Они принялись продавать их по сниженной цене: на пике популярности в начале внедрения подписки можно было купить премиум на один год за 100 рублей, добавил телеграм-канал.