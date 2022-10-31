Музей Барберини, где активисты залили полотно Моне, вновь открылся для посетителей

Музей Барберини в Потсдаме, где активисты движения Letzte Generation («Последнее поколение») облили картину Клода Моне из серии «Стога» картофельным пюре, вновь открыл свои двери для посетителей после временной приостановки работы. Об этом сообщает агентство DPA.
Сегодня, 31 октября, все желающие вновь смогли увидеть картину Моне. На фоне инцидента для гостей музея действовали усиленные меры безопасности — им было необходимо сдать все сумки и куртки в камеру хранения и гардероб.
Полотно Клода Моне было залито 23 октября, о закрытии музея стало известно на следующий день. Его руководство заявило, что намеревается начать дискуссию с другими культурными институциями по всему миру, чтобы определить, как именно можно защитить произведения искусства, существующие стандарты при этом были названы и без того высокими.
Во время акции участники Letzte Generation выкрикивали лозунги о борьбе с экологическими изменениями и отказе от нефти как от неэкологичного источника энергии. Активистов задержала полиция, затем они были отпущены. В отношении них возбуждено уголовное дело по факту порчи имущества и незаконного проникновения в музей.