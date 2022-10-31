Музей Барберини, где активисты залили полотно Моне, вновь открылся для посетителей

Полотно Клода Моне было залито 23 октября, о закрытии музея стало известно на следующий день. Его руководство заявило, что намеревается начать дискуссию с другими культурными институциями по всему миру, чтобы определить, как именно можно защитить произведения искусства, существующие стандарты при этом были названы и без того высокими.