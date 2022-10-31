В отеле «Балчуг Кемпински Москва» пройдет благотворительная барахолка

5 ноября в отеле «Балчуг Кемпински Москва» состоится благотворительная «Барахолка-11» в поддержку «Дома с маяком». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
В «Барахолке-11» свое участие уже подтвердили такие бренды одежды и обуви, как Bosco di Ciliegi, M.Reason, Eco Fashion, Selfmade, unu_clothing, «Эконика», No One, Kogel, Husky, The Robe Moscow, Brier, «Бюро модных находок», Sport Angel, Roseville, Red September, Victoria Andreyanova, SokolovaBogorodskaya, Plavnoe, Oganesyan, Wandbstore, Oxana Krengel, «ДушеГрея» и другие.
В этом году в мероприятии примут участие бренды украшений, аксессуаров, а также товаров для дома и кухни. Среди них — DeLonghi, школа «Дымов-керамика», Agami Ceramics, «Керамика от Анны Земцовой», Yellow Line, Amova, «Гербарики», «Декор для дома от Полины Майоровой», Penny Royal, Totibadze Gallery, SeaSalt Atelier, Anna Kovylina, «Накрой», «Фонарщик вяжет», текстиль от компании «Традиция».
Кроме того, на маркете будет организована продажа новых и винтажных предметов гардероба от частных лиц, звезд театра, музыкальной сцены, кино и спорта. Свои вещи передадут Дарья Мельникова, Сабина Ахмедова, Ольга Ломоносова, Александра Урсуляк, Стас Круглицкий, Саша Жаркова, Юлианна Караулова, Юлия Савичева и Варвара Шмыкова.
В мае на мероприятии «Барахолка-10» в пользу хосписа «Дом с маяком» удалось собрать более 9 млн рублей. В июне проект был удостоен премии Moscow Urban Forum в номинации Public Good.