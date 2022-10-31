В отеле «Балчуг Кемпински Москва» пройдет благотворительная барахолка

В этом году в мероприятии примут участие бренды украшений, аксессуаров, а также товаров для дома и кухни. Среди них — DeLonghi, школа «Дымов-керамика», Agami Ceramics, «Керамика от Анны Земцовой», Yellow Line, Amova, «Гербарики», «Декор для дома от Полины Майоровой», Penny Royal, Totibadze Gallery, SeaSalt Atelier, Anna Kovylina, «Накрой», «Фонарщик вяжет», текстиль от компании «Традиция».