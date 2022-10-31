Мультисервисными подписками пользуется каждый второй житель крупных городов России

55% россиян, живущих в городах больше 100 тыс. человек, уже пользуются мультисервисными подписками. Это следует из опроса Маркетингового информационного центра (МИЦ).
Опрос проводился среди женщин и мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Согласно исследованию, мультисервисные подписки наиболее распространены среди жителей крупных городов в возрасте от 18 до 29 лет (63%).
95% респондентов заявили, что знают как минимум об одной подписке. Наибольшая узнаваемость у «Яндекс Плюс», «СберПрайм» и YouTube Premium. При этом среди возрастной группы от 18 до 29 лет о подписках знают 99% респондентов.
Больший интерес к подпискам проявляют семьи. 56% женатых мужчин и замужних женщин отметили, что пользуются минимум одной подпиской. Среди не состоящих в браке респондентов так ответили 52%. Среди респондентов с детьми подпиской пользуются 58%, без детей — 52%.
По совокупности оценок отдельных сервисов внутри подписок самой полезной стал «Яндекс Плюс» (49%), второе место занял «Озон Премиум» (41%), третье — «Тинькофф Про» (39%).