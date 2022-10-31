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В работе Instagram* произошел сбой. Некоторым пользователям заблокировали аккаунты
Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:57

В работе Instagram* произошел глобальный сбой. Пользователи со всего мира жалуются, что соцсеть без повода заблокировала их страницы и не всем удается вернуть их, следует с сайта сервиса Downdetector.

63% пользователей, сообщивших о неполадках, жалуются на работу приложения, 32% испытывают трудности при авторизации, еще 6% не могут зайти на сайт. Жалобы поступают из Великобритании, Нидерландов, Бельгии, Германии, Швейцарии, Франции и США.

В твиттере пользователи рассказывают, что приложение выбрасывает их из аккаунта, а затем сообщает о блокировке профиля в связи с нарушением правил сообщества.

В комментариях на Downdetector некоторые пишут, что им удалось вернуть аккаунт. Кто‑то не получает смс-сообщения с кодом для верификации.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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