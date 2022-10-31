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Матч мадридского «Реала» впервые будет судить женщина-арбитр
Семён Гудошников
Сегодня в 17:53

Стефани Фраппар назначена главным арбитром на матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Селтиком». Об этом сообщает Sports.ru.

Как отмечает издание, для мадридского клуба это будет первая игра, которую будет судить женщина-арбитр.

В этом сезоне 38-летняя Фраппар была главным арбитром в шести матчах чемпионата Франции, двух играх Лиги Европы и двух отборочных матчах к ЧМ-2022.

Матч между «Реалом» и «Селтиком» пройдет 2 ноября в рамках шестого тура Лиги чемпионов.

Женщины все чаще судят игры мужских команд, а футболистки все чаще становятся суперзвездами. О проникновении принципов феминизма в закрытое футбольное сообщество «Афиша Daily» разговаривала с арбитром Анастасией Пустовойтовой.

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