Матч мадридского «Реала» впервые будет судить женщина-арбитр

Как отмечает издание, для мадридского клуба это будет первая игра, которую будет судить женщина-арбитр.
В этом сезоне 38-летняя Фраппар была главным арбитром в шести матчах чемпионата Франции, двух играх Лиги Европы и двух отборочных матчах к ЧМ-2022.
Матч между «Реалом» и «Селтиком» пройдет 2 ноября в рамках шестого тура Лиги чемпионов.
Женщины все чаще судят игры мужских команд, а футболистки все чаще становятся суперзвездами. О проникновении принципов феминизма в закрытое футбольное сообщество «Афиша Daily» разговаривала с арбитром Анастасией Пустовойтовой.
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