Босния и Герцеговина отказалась от товарищеского матча со сборной России по футболу

9 сентября Босния и Герцеговина объявила о проведении товарищеского матча с Россией. Однако позже Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала ФИФА и УЕФА не допустить проведения игры между сборными. Против товарищеского матча также публично выступили несколько футболистов Боснии и Герцеговины.