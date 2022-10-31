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Босния и Герцеговина отказалась от товарищеского матча со сборной России по футболу
Дарья Мельникова
Сегодня в 17:38

Исполнительный совет Футбольного союза Боснии и Герцеговины отказался от проведения товарищеского матча со сборной России. Об этом сообщает ТАСС.

Матч между командами должен был состояться 19 ноября в Петербурге. Сборная Боснии и Герцеговины была единственной из Европы, которая согласилась сыграть с Россией после начала СВО.

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что отказ от матча является политическим решением. «Это было ожидаемо после выступления некоторых известных боснийских футболистов. Это политическое решение. Нет никаких других причин», — сказал он.

9 сентября Босния и Герцеговина объявила о проведении товарищеского матча с Россией. Однако позже Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала ФИФА и УЕФА не допустить проведения игры между сборными. Против товарищеского матча также публично выступили несколько футболистов Боснии и Герцеговины.

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СБОРНАЯ РОССИИДинамоУЕФА
люди
Гаджи Гаджиев
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