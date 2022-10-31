Босния и Герцеговина отказалась от товарищеского матча со сборной России по футболу

Исполнительный совет Футбольного союза Боснии и Герцеговины отказался от проведения товарищеского матча со сборной России. Об этом сообщает ТАСС.
Матч между командами должен был состояться 19 ноября в Петербурге. Сборная Боснии и Герцеговины была единственной из Европы, которая согласилась сыграть с Россией после начала СВО.
9 сентября Босния и Герцеговина объявила о проведении товарищеского матча с Россией. Однако позже Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала ФИФА и УЕФА не допустить проведения игры между сборными. Против товарищеского матча также публично выступили несколько футболистов Боснии и Герцеговины.
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