Студия Context отметит пятилетие в Александринском театре

19 ноября в Петербурге на Новой сцене Александринского театра пройдет вечер современного танца в честь пятилетия проекта Context прима-балерины Мариинского театра Дианы Вишневой. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
Программа будет состоять из одноактных балетов, миниатюр и фрагментов постановок пяти танцевальных работ Константина Кейхеля, Ольги Васильевой, Ксении Михеевой и Елены Чуриловой.
Хореографы Михеева, Васильева и Чурилова также примут участие в некоторых работах, например в постановке «Шанс Патрика» и «Stay Solo». В программу также войдет фрагмент спектакля «Материя», поставленный в рамках десятого сезона фестиваля Context с артистами первой танцгруппы фестиваля.
Кульминацией вечера станет премьера постановки Чуриловой «Канатоходцы». Ее исполнителями станут педагоги студии — Алевтина Грунтовская, Евгения Сабурова, Анастасия Бояринцева, Александра Сергеева, Ксения Семенова.
«За эти пять лет наша студия Context стала пространством для объединения профессионалов и любителей в их желании выразить свой творческий потенциал, продолжить совершенствоваться, держать свое тело в тонусе и следить за его здоровьем. Все это помогает каждому раскрывать новые грани своей внутренней красоты и гармонии», — рассказала основательница Context Диана Вишнева.