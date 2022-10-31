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Студия Context отметит пятилетие в Александринском театре
Дарья Мельникова
Сегодня в 16:58

19 ноября в Петербурге на Новой сцене Александринского театра пройдет вечер современного танца в честь пятилетия проекта Context прима-балерины Мариинского театра Дианы Вишневой. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Программа будет состоять из одноактных балетов, миниатюр и фрагментов постановок пяти танцевальных работ Константина Кейхеля, Ольги Васильевой, Ксении Михеевой и Елены Чуриловой.

Хореографы Михеева, Васильева и Чурилова также примут участие в некоторых работах, например в постановке «Шанс Патрика» и «Stay Solo». В программу также войдет фрагмент спектакля «Материя», поставленный в рамках десятого сезона фестиваля Context с артистами первой танцгруппы фестиваля.

Кульминацией вечера станет премьера постановки Чуриловой «Канатоходцы». Ее исполнителями станут педагоги студии — Алевтина Грунтовская, Евгения Сабурова, Анастасия Бояринцева, Александра Сергеева, Ксения Семенова.

«За эти пять лет наша студия Context стала пространством для объединения профессионалов и любителей в их желании выразить свой творческий потенциал, продолжить совершенствоваться, держать свое тело в тонусе и следить за его здоровьем. Все это помогает каждому раскрывать новые грани своей внутренней красоты и гармонии», — рассказала основательница Context Диана Вишнева.

Узнать подробнее и приобрести билеты на вечер современного танца можно здесь.

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