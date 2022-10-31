Студия Context отметит пятилетие в Александринском театре

«За эти пять лет наша студия Context стала пространством для объединения профессионалов и любителей в их желании выразить свой творческий потенциал, продолжить совершенствоваться, держать свое тело в тонусе и следить за его здоровьем. Все это помогает каждому раскрывать новые грани своей внутренней красоты и гармонии», — рассказала основательница Context Диана Вишнева.