Ученые доказали, что на Марсе существовал океан и был теплый, влажный климат

Ученые нашли «окончательные доказательства» существования на Марсе береговой линии. Об этом пишет The Byte со ссылкой на исследование, опубликованное в Journal of Geophysical Research Planets.
Предполагается, что береговой линии около 3,5 млрд лет. Одно из ключевых доказательств ее существования — слои осадочных пород толщиной около 1 километра, которые подобны тем, что образуются у береговой линии океана.
Для их обнаружения ученые использовали методы стратиграфии — раздела геологии, занимающегося определением возраста слоистых пород. Береговую линию удалось определить, изучив топографические карты.
Исследователи разглядели на Марсе более 6,5 километров хребтов, которые образуют 20 систем. Это дельты бывших марсианских рек и подводных каналов, сформированных у береговой линии океана.
Данные, полученные учеными, доказывают, что когда‑то на Марсе повышался уровень океана. Это значит, что на планете был теплый и влажный климат.
«Что сразу приходит на ум в качестве одного из наиболее важных моментов, так это что существование океана такого размера означает более высокий потенциал для развития жизни», — говорит ведущий автор исследования Бенджамин Карденас из Пенсильванского университета.