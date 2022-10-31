Шоу «Знаковые места русской литературы» провело расследование феномена Болдинской осени Пушкина

Создатели литературного шоу «Знаковые места русской литературы» провели расследование феномена Болдинской осени в творчестве Александра Сергеевича Пушкина, когда за короткий срок писатель создал не одно знаковое произведение. Новую серию проекта можно посмотреть по ссылке.
В период Болдинской осени Пушкин написал последние главы «Евгения Онегина», «Домик в Коломне», «Маленькие трагедии», «Повести Белкина», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и другие произведения. Это был большой писательский прорыв и в количественном, и в качественном смысле.
Секрет этого магического периода попытались раскрыть ведущий Арсений Попов и литературные эксперты Михаил Визель и главред журнала «Юность» Сергей Шаргунов. Роль Александра Сергеевича Пушкина исполнил Михаил Шамков («Happy End», «Изи катка», «Только ветер знает»). Режиссеры — Константин Кучин и Тата Макаревич.
«Знаковые места русской литературы» — это шоу крупнейшего в России литературно-художественного журнала «Юность», состоящее из короткометражных документалок. Всего в нем пять серий, по 25 минут каждая. Их сюжет основан на письмах писателей в период пребывания в знаковых для них местах, а также на литературном разборе произведения.
«Письма помогают воссоздать эмоциональную связь с писателем в конкретный период времени, а разбор произведения обосновать, каким образом его жизнь связана с его творчеством и как его жизненный опыт был перенесен в его работы», — говорится в пресс-релизе проекта.