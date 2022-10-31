Шоу «Знаковые места русской литературы» провело расследование феномена Болдинской осени Пушкина

«Знаковые места русской литературы» — это шоу крупнейшего в России литературно-художественного журнала «Юность», состоящее из короткометражных документалок. Всего в нем пять серий, по 25 минут каждая. Их сюжет основан на письмах писателей в период пребывания в знаковых для них местах, а также на литературном разборе произведения.