Аукционный дом Sotheby’s выставит на торги работу Энди Уорхола «White Disaster» («Белая катастрофа») из серии «Death and Disaster» («Смерть и бедствие»). Об этом сообщает The Guardian.
Полотно крупное: 3,6 на 1,8 метров. На нем — 19 повторяющихся изображений искореженного автомобиля. Подобные работы Уорхол начал создавать в первой половине 1960-х, используя в качестве исходного материала фото из газет и полицейских архивов. Сами же газеты и журналы он коллекционировал.
Содержание «Белой катастрофы» значительно отличается от самых известных его работ, связанных с методом повторения, — легких по настроению цветных изображений Мэрилин Монро или The Beatles. Sotheby’s указывает, что в течение жизни Уорхол был озабочен темой человеческой смертности — «Смерть и бедствие» как раз об этом. Работа над портретами Монро велась параллельно.
«Я думаю, метод работы Уорхола связан с напряжением между вечными и мимолетными явлениями. Он изображает знаменитостей, сцены аварий, предметы быта — с одной стороны это попытка увековечить людей, события и вещи. И в то же время это будто бы признание их мимолетного существования», — говорила Бьянка Чу, куратор одной из более ранних выставок Уорхола, где также исследовалась тема смертности.
Она добавляла: «Произведения Уорхола — на острие двусмысленности: изображение человека или исторического момента как чего‑то, что достойно быть увековеченным, и в то же время объявление этих людей или событий уже миновавшими».
Сам художник в 1963 году так высказывался о цикле мрачных работ: «Каждый раз, когда включаешь радио, там скажут что‑то в духе: „Погибнут четыре миллиона человек“. С этого все и началось. Но когда наблюдаешь ужасную картину вновь и вновь, она в сущности перестает иметь какое‑нибудь воздействие».
The Guardian приводит реплику историка искусства Джона Ричардсона, который заявил: «Склонность Энди к повторению образов проистекает из того, что он был католиком. Он ходил в церковь, исповедовался. Десять раз ему нужно было прочесть „Радуйся, Мария“, двадцать раз — „Аве Мария“».
Энди Уорхола воспитывала исповедовавшая католическую веру мать Юлия. Они ежедневно молились, пока жили вместе, — это длилось на протяжении двух десятков лет, отмечает газета. После пережитого в 1968 году покушения Уорхол дал клятву регулярно посещать воскресную церковь — как писал журнал New Yorker, обет он сдержал.
Полотно «Белая катастрофа» оценивается в 80 млн долларов. Изначально оно принадлежало галерее Stable, где проходила первая выставка Уорхола. Впервые картина попала на аукцион через два с половиной месяца после смерти художника в 1987 году.
Затем она была в собраниях коллекционеров Томаса Амманна и Хайнера Фридриха, выставлялась в Центре Помпиду в Париже и Королевской академии в Лондоне. Перед торгами ее покажут публике впервые за 15 лет.