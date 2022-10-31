Реклама
Новости
Редкую работу Энди Уорхола выставят на торги — последние 15 лет ее не показывали публике
Денис Ламехов
Сегодня в 18:26

Аукционный дом Sotheby’s выставит на торги работу Энди Уорхола «White Disaster» («Белая катастрофа») из серии «Death and Disaster» («Смерть и бедствие»). Об этом сообщает The Guardian.

Полотно крупное: 3,6 на 1,8 метров. На нем — 19 повторяющихся изображений искореженного автомобиля. Подобные работы Уорхол начал создавать в первой половине 1960-х, используя в качестве исходного материала фото из газет и полицейских архивов. Сами же газеты и журналы он коллекционировал.

Содержание «Белой катастрофы» значительно отличается от самых известных его работ, связанных с методом повторения, — легких по настроению цветных изображений Мэрилин Монро или The Beatles. Sotheby’s указывает, что в течение жизни Уорхол был озабочен темой человеческой смертности — «Смерть и бедствие» как раз об этом. Работа над портретами Монро велась параллельно.

© Sotheby’s

«Я думаю, метод работы Уорхола связан с напряжением между вечными и мимолетными явлениями. Он изображает знаменитостей, сцены аварий, предметы быта — с одной стороны это попытка увековечить людей, события и вещи. И в то же время это будто бы признание их мимолетного существования», — говорила Бьянка Чу, куратор одной из более ранних выставок Уорхола, где также исследовалась тема смертности.

Она добавляла: «Произведения Уорхола — на острие двусмысленности: изображение человека или исторического момента как чего‑то, что достойно быть увековеченным, и в то же время объявление этих людей или событий уже миновавшими».

Сам художник в 1963 году так высказывался о цикле мрачных работ: «Каждый раз, когда включаешь радио, там скажут что‑то в духе: „Погибнут четыре миллиона человек“. С этого все и началось. Но когда наблюдаешь ужасную картину вновь и вновь, она в сущности перестает иметь какое‑нибудь воздействие».

The Guardian приводит реплику историка искусства Джона Ричардсона, который заявил: «Склонность Энди к повторению образов проистекает из того, что он был католиком. Он ходил в церковь, исповедовался. Десять раз ему нужно было прочесть „Радуйся, Мария“, двадцать раз — „Аве Мария“».

Энди Уорхола воспитывала исповедовавшая католическую веру мать Юлия. Они ежедневно молились, пока жили вместе, — это длилось на протяжении двух десятков лет, отмечает газета. После пережитого в 1968 году покушения Уорхол дал клятву регулярно посещать воскресную церковь — как писал журнал New Yorker, обет он сдержал.

Полотно «Белая катастрофа» оценивается в 80 млн долларов. Изначально оно принадлежало галерее Stable, где проходила первая выставка Уорхола. Впервые картина попала на аукцион через два с половиной месяца после смерти художника в 1987 году.

Затем она была в собраниях коллекционеров Томаса Амманна и Хайнера Фридриха, выставлялась в Центре Помпиду в Париже и Королевской академии в Лондоне. Перед торгами ее покажут публике впервые за 15 лет.

расскажите друзьям
люди
Энди УорхолМэрилин МонроДжон Ричардсон
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение