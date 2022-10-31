«Я думаю, метод работы Уорхола связан с напряжением между вечными и мимолетными явлениями. Он изображает знаменитостей, сцены аварий, предметы быта — с одной стороны это попытка увековечить людей, события и вещи. И в то же время это будто бы признание их мимолетного существования», — говорила Бьянка Чу, куратор одной из более ранних выставок Уорхола, где также исследовалась тема смертности.