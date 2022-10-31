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Основатель Twitter Джек Дорси собирается запустить децентрализованную соцсеть Bluesky
Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:58

Соучредитель и экс-гендиректор Twitter Джек Дорси анонсировал запуск децентрализованной соцсети Bluesky. Пока что ее тестируют в закрытом формате, присоединиться к тестировщикам все еще можно, сообщается в блоге Bluesky.

Из записи следует, что Bluesky сможет поддерживать перенос аккаунтов и данных с других платформ через одно приложение. Дорси не стал делиться подробностями «начинки» Bluesky, но заявил, что она сможет конкурировать с другими соцсетями.

Bluesky будет работать децентрализовано на AT Protocol, с помощью которого можно создать «простую, быструю и открытую сеть». Этот протокол обеспечивает возможность для серверов обмениваться друг с другом информацией — примерно так же, как это делают электронные почты.

По словам Дорси, AT Protocol предоставляет пользователям больше контроля над алгоритмами и ускоряет загрузку.

Название «Bluesky» («Голубое небо») выбрали из‑за того, что оно «ассоциируется с широко открытым пространством возможностей».

Дорси покинул Twitter в конце прошлого года. 28 октября бизнесмен Илон Маск возглавил компанию, завершив покупку за 44 млрд долларов. Первым делом он уволил прежнее руководство — генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала.

Маск планирует перестройку Twitter. Есть информация, что он намерен ввести плату за верификацию профилей.

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