Основатель Twitter Джек Дорси собирается запустить децентрализованную соцсеть Bluesky

Соучредитель и экс-гендиректор Twitter Джек Дорси анонсировал запуск децентрализованной соцсети Bluesky. Пока что ее тестируют в закрытом формате, присоединиться к тестировщикам все еще можно, сообщается в блоге Bluesky.
Из записи следует, что Bluesky сможет поддерживать перенос аккаунтов и данных с других платформ через одно приложение. Дорси не стал делиться подробностями «начинки» Bluesky, но заявил, что она сможет конкурировать с другими соцсетями.
Bluesky будет работать децентрализовано на AT Protocol, с помощью которого можно создать «простую, быструю и открытую сеть». Этот протокол обеспечивает возможность для серверов обмениваться друг с другом информацией — примерно так же, как это делают электронные почты.
По словам Дорси, AT Protocol предоставляет пользователям больше контроля над алгоритмами и ускоряет загрузку.
Название «Bluesky» («Голубое небо») выбрали из‑за того, что оно «ассоциируется с широко открытым пространством возможностей».
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