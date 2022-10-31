Основатель финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства

19 октября Украина ввела санкции против отца предпринимателя — гендиректора АО «Газпром промгаз» Николая Сторонского-старшего. По мнению Совета нацбезопасности страны, он «несет ответственность за материальную и финансовую поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». В Revolut подчеркнули, что Сторонский отказался от российского гражданства до введения санкций против его отца.