Основатель финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства

Сооснователь британской финансовой технологической компании Revolut, миллиардер Николай Сторонский отказался от российского паспорта. Об этом сообщают The Telegraph и Forbes со ссылкой на представителя компании.
«Ник отказался от российского гражданства некоторое время назад», — заявили в компании, отметив, что Сторонский — гражданин Великобритании. Там добавили, что позиция бизнесмена по поводу российской военной операции на Украине прежняя: он решительно призывает к немедленному прекращению боевых действий.
После начала спецоперации Revolut закрыла офисы в России и предложила помощь в релокации российским и украинским сотрудникам. Сторонский организовал для их вывоза офис в Дубае.
19 октября Украина ввела санкции против отца предпринимателя — гендиректора АО «Газпром промгаз» Николая Сторонского-старшего. По мнению Совета нацбезопасности страны, он «несет ответственность за материальную и финансовую поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». В Revolut подчеркнули, что Сторонский отказался от российского гражданства до введения санкций против его отца.
Revolut с января 2021 года ожидает решения по своей заявке на получение банковской лицензии в Британии. В мае Bloomberg писал, что опасения британских властей вызывают связь Сторонского с Россией, а также сервис по торговле криптовалютами от Revolut.
Сторонский — уроженец подмосковного Долгопрудного и выпускник МФТИ. Он основал Revolut в 2015 году вместе с украинцем Владом Яценко. В 2022 году бизнесмен занял 16-е место в списке Forbes с состоянием в 7,1 млрд долларов.
Сторонский — четвертый предприниматель из списка Forbes, отказавшийся от российского гражданства в последние месяцы. Ранее это сделали бизнесмен и инвестор Кремниевой долины Юрий Мильнер, основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов и уроженец Еревана Рубен Варданян, решивший переехать в Нагорный Карабах.