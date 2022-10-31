Экоактивистки приклеили себя к скелету динозавра в берлинском Музее естествознания

В октябре экоактивисты из разных стран и движений начали активно проводить акции протеста в музеях и различных исторических местах, пытаясь привлечь внимание к проблеме изменения климата. Первыми были активисты Just Stop Oil, которые залили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне, а затем приклеились к стене и озвучили свое заявление.