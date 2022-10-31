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Экоактивистки приклеили себя к скелету динозавра в берлинском Музее естествознания
Виктория Шанина
Сегодня в 13:37

В Берлине в Музее естествознания экоактивистки движения Letzte Generation («Последнее поколение») приклеили свои руки к скелету динозавра. Об этом пишет местное издание Berliner Morgenopst.

Приклеившись к скелету, девушки раскрыли плакат с лозунгом «Что, если правительство не держит это под контролем?». Речь идет об изменении климата.

«Как и динозаврам когда‑то, нам угрожает изменения климата, которые мы не сможем выдержать», — заявили активистки.

Полиция прибыла в музей примерно спустя полчаса после начала акции. Активисток задержали, против них было возбуждено уголовное дело.

В октябре экоактивисты из разных стран и движений начали активно проводить акции протеста в музеях и различных исторических местах, пытаясь привлечь внимание к проблеме изменения климата. Первыми были активисты Just Stop Oil, которые залили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне, а затем приклеились к стене и озвучили свое заявление.

Спустя несколько дней другие активисты Just Stop Oil облили краской фасад автосалона Aston Martin в Лондоне, а затем — витрины исторического лондонского универмага Harrods.

Первая акция от Letzte Generation прошла в Музее Барберини под Берлином — там активисты вылили банку картофельного пюре на картину Клода Моне. Полотно не пострадало — оно было закрыто защитным стеклом.

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