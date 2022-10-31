Экоактивистки приклеили себя к скелету динозавра в берлинском Музее естествознания

В Берлине в Музее естествознания экоактивистки движения Letzte Generation («Последнее поколение») приклеили свои руки к скелету динозавра. Об этом пишет местное издание Berliner Morgenopst.
Приклеившись к скелету, девушки раскрыли плакат с лозунгом «Что, если правительство не держит это под контролем?». Речь идет об изменении климата.
«Как и динозаврам когда‑то, нам угрожает изменения климата, которые мы не сможем выдержать», — заявили активистки.
Полиция прибыла в музей примерно спустя полчаса после начала акции. Активисток задержали, против них было возбуждено уголовное дело.
В октябре экоактивисты из разных стран и движений начали активно проводить акции протеста в музеях и различных исторических местах, пытаясь привлечь внимание к проблеме изменения климата. Первыми были активисты Just Stop Oil, которые залили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне, а затем приклеились к стене и озвучили свое заявление.
Первая акция от Letzte Generation прошла в Музее Барберини под Берлином — там активисты вылили банку картофельного пюре на картину Клода Моне. Полотно не пострадало — оно было закрыто защитным стеклом.