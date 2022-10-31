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Производитель шин Bridgestone ищет покупателя российских активов
Виктория Шанина
Сегодня в 12:17

Японский производитель шин Bridgestone начал поиск покупателя для своих российских активов. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Отмечается, что решение принято «в свете общей неопределенности и сохраняющихся проблем с поставками в Россию».

Bridgestone ищет локального инвестора. Компания предполагает, что процесс поиска покупателя и закрытия сделки займет несколько месяцев.

В пресс-релизе также указывается, что Bridgestone ведет деятельность в России с 1998 года. Сейчас российский бизнес компании составляет около 2% от мирового оборота.

Среди активов Bridgestone в России — завод по производству шин для легковых автомобилей в Ульяновской области и офис отделов продаж и маркетинга в Москве. В компании работает более 1000 человек.

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