Производитель шин Bridgestone ищет покупателя российских активов

Японский производитель шин Bridgestone начал поиск покупателя для своих российских активов. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.
Отмечается, что решение принято «в свете общей неопределенности и сохраняющихся проблем с поставками в Россию».
Bridgestone ищет локального инвестора. Компания предполагает, что процесс поиска покупателя и закрытия сделки займет несколько месяцев.
В пресс-релизе также указывается, что Bridgestone ведет деятельность в России с 1998 года. Сейчас российский бизнес компании составляет около 2% от мирового оборота.
Среди активов Bridgestone в России — завод по производству шин для легковых автомобилей в Ульяновской области и офис отделов продаж и маркетинга в Москве. В компании работает более 1000 человек.