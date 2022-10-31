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«Известия»: Huawei перестал поставлять свои устройства в Россию и может окончательно покинуть страну
Виктория Шанина
Сегодня в 10:25

Китайский производитель электроники Huawei полностью прекратил прямые поставки в Россию смартфонов, планшетов, телевизоров и другой техники. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отмечает, что в стране все еще продаются некоторые устройства Huawei, но это остатки прошлых партий. По его мнению, отсутствие новых поставок может привести к закрытию российского онлайн-магазина компании.

Это может указывать на планы компании покинуть российский рынок окончательно, полагают опрошенные газетой эксперты. Такая теория подтверждается появившемся на «Циане» объявлением о сдаче в аренду московского офиса Huawei в бизнес-центре «Крылатские Холмы».

В объявлении отмечается, что помещение будет свободно с 1 февраля 2023 года. Цена составит около 8 млн рублей в месяц.

«Huawei перевезла своих сотрудников в Казахстан и Узбекистан, и в ближайшее время они точно не вернутся», — заявляет Денис Кусков.

Ранее «Известия» писали, что с конца марта Huawei отправил часть сотрудников московского офиса на удаленку и отказался от новых контрактов на поставки гаджетов и сетевого оборудования. Причиной, предположительно, стали санкции США.

В начале июня стало известно, что магазины Huawei в России начали закрываться из‑за дефицита продукции. При этом первый магазин, находящийся в московском ТЦ «Ривьера», прекратил работу еще 28 февраля. Также закрыты три торговые точки в Ростове-на-Дону, Новокузнецке и Уфе. Остальные 15 магазинов пока продолжают работу.

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