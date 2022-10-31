«Известия»: Huawei перестал поставлять свои устройства в Россию и может окончательно покинуть страну

В начале июня стало известно, что магазины Huawei в России начали закрываться из‑за дефицита продукции. При этом первый магазин, находящийся в московском ТЦ «Ривьера», прекратил работу еще 28 февраля. Также закрыты три торговые точки в Ростове-на-Дону, Новокузнецке и Уфе. Остальные 15 магазинов пока продолжают работу.