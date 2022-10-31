В США освободили мужчину, который 38 лет провел в тюрьме по ложным обвинениям

Загрузив ДНК насильника в государственную базу данных, удалось установить настоящего убийцу. Им оказался мужчина, который умер в 2020 году, когда отбывал срок по другому делу о похищении и изнасиловании. Как и в случае с Видермайер, преступник, имя которого не разглашается, кончил в рот жертве, а затем поместил ее в багажник.