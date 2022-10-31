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В США освободили мужчину, который 38 лет провел в тюрьме по ложным обвинениям
Семён Гудошников
Сегодня в 10:03

Суд в Калифорнии освободил 69-летнего Мориса Хастингса, ложно обвиненного в убийстве и изнасиловании. Он провел за решеткой 38 лет, сообщает CBS News.

Около 40 лет назад Хастингса обвинили в изнасиловании и убийстве Роберты Видермайер. По версии обвинения, он застрелил женщину выстрелом в голову и бросил умирать в багажнике автомобиля в пригороде Лос-Анджелеса. Во время вскрытия в мазке из полости рта жертвы была обнаружена сперма.

Прокуратура требовала для Хастингса смертной казни, но присяжные не поддержали этих требований. В 1988 году второй суд присяжных признал его виновным, и мужчину приговорили к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения.

В 2000 году Хастнингс впервые обратился за ДНК-тестом, чтобы сравнить обнаруженный генный материал во рту жертвы с его ДНК. Однако окружной прокурор отклонил запрос. Лишь в июне прошлого года генетический анализ провели, после того как мужчина подал заявление о невиновности. Экспертиза показала, что найденная в жертве сперма не принадлежит ему.

«Я много лет молился, чтобы этот день настал», — сказал Хастингс. Он отметил, что не держит ни на кого зла и лишь хочет наслаждаться жизнью, пока у него есть такая возможность.

Загрузив ДНК насильника в государственную базу данных, удалось установить настоящего убийцу. Им оказался мужчина, который умер в 2020 году, когда отбывал срок по другому делу о похищении и изнасиловании. Как и в случае с Видермайер, преступник, имя которого не разглашается, кончил в рот жертве, а затем поместил ее в багажник.

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