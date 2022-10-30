В Москве произошла авария с участием 54 машин. Ранее власти просили не ездить без зимней резин

На Рябиновой улице в Москве столкнулись 54 автомобиля. Двух человек пришлось госпитализировать, еще пятеро, в том числе ребенок, пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы и Госавтоинспекция.

По данным информагентства, случились «несколько мелких аварий» с участием 54 легковых автомобилей, мотоцикла и автобуса. Туда направили автобусы для обогрева людей, а саму улицу перекрыли полностью в сторону Мичуринского проспекта.

Дептранс Москвы выложил видео с моментом ДТП. На нем видно, как один из автомобилей съезжает в сторону другого, стоящего с включенным аварийным сигналом. Затем сталкиваются и другие машины.

Авария с участием нескольких машин случились также на Рублевском и Ленинградском шоссе, сообщает дептранс.

В Москве до 19.00 1 ноября действует предупреждение о гололедице. Дептранс столицы рекомендовал водителям не выезжать на дороги без зимней резины. 30 октября в Москве выпал первый снег.