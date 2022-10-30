СПЧ создаст единую базу репрессированных

Совет по правам человека при президенте России создаст единую базу жертв политических репрессий. Об этом сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев в своем телеграм-канале в День памяти жертв политических репрессий.

Он заявил, что Россия, в отличие от других стран, не отрицает «то, что нам не по душе», и не пытается «замести нелицеприятные факты под ковер».

Фадеев напомнил, что в 2015 году была принята концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. В ее рамках действует межведомственная рабочая группа.

«Мы с коллегами активно занимаемся просветительской деятельностью, следим за мемориалами и найденными захоронениями, работаем над созданием единой базы данных жертв политических репрессий. Так, в Томске в начале ноября мы с директором Музея ГУЛАГа Романом Романовым откроем новый музей по этой теме», — сказал глава СПЧ.

28 декабря Верховный суд России ликвидировал международное общество «Мемориал». А на следующий день такое же решение Мосгорсуд вынес в отношении правозащитного центра «Мемориал».