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«Аэрофлот» перешел на российскую систему бронирования
Дарья Мельникова
Сегодня в 18:40

Авиакомпания «Аэрофлот» перешла на российскую систему бронирования билетов под названием Leonardo. Об этом сообщает ТАСС.

Перевозчик возобновил работу онлайн-сервисов по бронированию, покупке, обмену и возврату авиабилетов. На сайте уточняется, что также была восстановлена онлайн-регистрация на рейсы под кодом SU с номерами 5400–5799 и 5950–6999 авиакомпаний «Аврора» и «Россия».

«Мили участников программы лояльности „Аэрофлот Бонус“ за совершенные ранее перелеты будут сохранены и начислены в полном объеме, отдельные привилегии станут доступны для участников в ближайший период», — сказано в заявлении авиакомпании.

На отечественную систему бронирования, созданную Ростехом, также перешли «Победа», Red Wings, «Аврора», «РусЛайн», «Ямал», Utair, «Алроса». Общий объем пассажиров в системе превышает 40 млн человек ежегодно.

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