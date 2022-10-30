«Аэрофлот» перешел на российскую систему бронирования

Сегодня в 18:40

Авиакомпания «Аэрофлот» перешла на российскую систему бронирования билетов под названием Leonardo. Об этом сообщает ТАСС.

Перевозчик возобновил работу онлайн-сервисов по бронированию, покупке, обмену и возврату авиабилетов. На сайте уточняется, что также была восстановлена онлайн-регистрация на рейсы под кодом SU с номерами 5400–5799 и 5950–6999 авиакомпаний «Аврора» и «Россия».

«Мили участников программы лояльности „Аэрофлот Бонус“ за совершенные ранее перелеты будут сохранены и начислены в полном объеме, отдельные привилегии станут доступны для участников в ближайший период», — сказано в заявлении авиакомпании.