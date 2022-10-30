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HammAli & Navai и Macan выступят в Music Media Dome
Дарья Мельникова
Сегодня в 14:44

4 ноября в московском клубе Music Media Dome выступят HammAli & Navai и рэпер Macan. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В конце 2021 года музыканты выпустили совместный трек «Она хочет быть моделью». Он стал четвертой совместкой для HammAli & Navai.

Стоимость билетов начинается от 3400 рублей. Узнать подробнее и приобрести билеты можно здесь.

Ранее «Афиша Daily» включила несколько треков Macan в список 15 хитов, под которые Россия «забывалась» этим летом.

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