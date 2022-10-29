Россия приостановила участие в продуктовой сделке после атаки на корабли в Черном море

Россия уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в «зерновой сделке», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постпредство страны при всемирной организации. Москва запросила заседание Совбеза ООН на 31 октября в связи с атакой украинских беспилотников на российские корабли и гражданские суда.

«На фоне этой атаки украинских вооруженных сил Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках <…> вышеупомянутых инициатив. Таком образом, с сегодняшнего дня российская сторона приостанавливает инициативу на неопределенный период», — заявил постпред России Василий Небензи в письме генсеку ООН.

В Международном Комитете Красного Креста сообщили «РИА Новости», что организация надеется, что после выхода России из «зерновой сделки» будет заключено новое соглашение.

Минобороны России объяснило отказ от участия в сделке атаками на корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности «зернового коридора». Незначительное повреждение получил морской тральщик «Иван Голубец» и заграждение в бухте Южное, сообщало военное ведомство.

22 июля Россия и Украина подписали два отдельных соглашения с представителями ООН и Турции о вывозе зерна с Украины. Документы предполагают, что стороны откажутся от атак на портовые сооружения, украинская сельхозпродукция сможет беспрепятственно выходить из черноморских портов, а с продажи российской снимут все ограничения.