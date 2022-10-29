В Сеуле во время празднования Хеллоуина образовалась давка. Более 20 человек погибли

Более 20 человек погибли и более 100 пострадали из‑за давки в Сеуле во время празднования Хеллоуина. Люди задыхались в толпе, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на местные власти.

В больницы доставили в общей сложности 21 пациента с остановкой сердца, большинство из них — женщины в возрасте до 20 лет. Один из серьезно пострадавших — 10-летняя девочка. По данным Hankyoreh, общее число пострадавших в результате инцидента оценивается в более чем 100 человек.

В сеульском районе Итхэвон в выходные перед Хеллоуином в разных местах проводились вечеринки. Есть версия, что давка образовалась в тот момент, когда толпа людей собралась в узком переулке на спуске возле отеля Hamilton.