Кац* и Заякин в розыске, «The Last of Us» без эпизода Балагова и другие новости дня

Блогера Максима Каца* и сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина объявили в розыск по уголовной статье. При этом Кац отметил, что уже несколько месяцев знает об уголовном деле о фейках про армию, заведенном против него.

Людмила Нарусова назвала фейком информацию об уходе с поста сенатора на следующей неделе. Ее дочь, журналистка Ксения Собчак, покинула Россию и проходит свидетелем по делу о вымогательстве.

Депутаты от «Единой России» предложили останавливать уголовные преследования сразу после призыва по повестке или записи добровольцем. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что сейчас законодательство не защищает права мобилизованных, пока они не окажутся в зоне боевых действий.

Илон Маск пообещал «освободить пользователей из тюрьмы» Twitter. Бизнесмен восстановит аккаунты пользователей соцсети, действие которых было приостановлено по сомнительным причинам.

В сериале «The Last of Us» не будет эпизода, снятого режиссером Кантемиром Балаговым. Режиссер покинул проект еще в 2021 году из‑за творческих разногласий.

Еще одна новость от Балагова, но уже хорошая. Он снимет первый в своей карьере фильм на английском языке. Действие картины под названием «Butterfly Jam» развернется в тесной общине кабардинских иммигрантов в Нью-Джерси.

В сети появился первый тизер четвертого сезона «Чудотворцев». К своим ролям вновь вернулись Дэниел Рэдклифф, Стив Бушеми, Джералдина Висванатхан и Каран Сони.

Премьера второго сезона «Дома дракона» состоится не раньше 2024 года, заявил глава HBO Кейси Блойс. Он также заверил, что временных скачков и перестановок в актерском составе больше не будет.

Гарри Стайлз показал клип на песню «Music for a Sushi Restaurant». В нем певец в виде русалки с хвостом осьминога становится звездой рыбного ресторана.

Группа Sirotkin, основанная Сергеем Сироткиным, записала сингл «Белый Делореан». Во время написания музыканты вдохновлялись фильмами Хаяо Миядзаки и музыкой композитора Дзе Хисаиси.

* Максим Кац признан Минюстом России иноагентом.