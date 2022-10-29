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Пользователи «Афиши» могут со скидкой купить билеты на семь спектаклей Большого детского фестиваля
Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:58

В эти осенние каникулы, с 29 октября по 8 ноября, «Афиша» и Большой детский фестиваль устраивают акцию. По промокоду «Каникулы» пользователи агрегатора смогут купить билеты на семь спектаклей со скидкой 30%.

Сходить по промокоду можно на постановки «Паровозик», «Каштанка», «Гадкий утенок», «Сказки Гримм», «Хлебзавод» и «Меня удочерила горилла». Купить билеты можно здесь.

Большой детский фестиваль — это ежегодный международный фестиваль Сергея Безрукова, в рамках которого представляются проекты для детей и подростков, созданные профессиональными коллективами в самых различных жанрах — от театра до книг.

Пятый по счету фестиваль начался еще 29 сентября, а завершится 27 ноября. За два месяца в московских театрах покажут более 40 спектаклей из разных российских городов.

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