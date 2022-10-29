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Сидни Суини получила роль монахини в хорроре, который снимет режиссер «Вуайеристов»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:55

Сидни Суини сыграет главную роль и выступит продюсером хоррора «Безупречный». Актриса вновь поработает с режиссером Майклом Моханом после «Вуайеристов», передает Variety.

Суини играет в роль Сесилии, набожной женщины, которой предлагают службу в прославленном монастыре Италии. Поначалу все идет хорошо, но вскоре женщина узнает, какие темные и ужасающие секреты таит в себе ее новый дом в итальянской деревне.

Съемки запланированы на январь 2023 года. Сценарий картины написал Эндрю Лобель.

Мохан наиболее известен как сценарист и режиссер остросюжетного эротического триллера «Вуайеристы», а также как соавтор и исполнительный продюсер сериала Netflix «Сплошной отстой!», в котором Суини тоже принимала участие.

Тем временем Суини продолжает сниматься в крупных проектах. Ей предстоит главная роль в перезагрузке «Барбареллы». В 2024 году с ней выйдет «Мадам Паутина».

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